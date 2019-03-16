Британские парламентарии-консерваторы поддержат сделку Терезы Мэй с ЕС, если она уйдет в отставку.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй должна уйти досрочно в отставку, чтобы парламентарии консервативной партии поддержали сделку с ЕС о Brexit.

Как сообщают британские СМИ, после того, как парламент второй раз на этой неделе отклонил сделку с ЕС, политическая карьера главы правительства закончена. Терезу Мэй пока поддерживают только двое членов ее кабинета.

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Кроме того, министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае – после выборов в Европарламент.

Это позволит преемнику Мэй начать новую фазу переговоров с ЕС в случае, если Brexit будет отложен, как того хотят депутаты Палаты общин.

Напомним, правительство Великобритании отклонило решение про второй референдум по Brexit.