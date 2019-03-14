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Туск советует лидерам ЕС отсрочить Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск призывает страны Европейского Союза перенести Brexit на неопределенное время.

Туск советует лидерам ЕС отсрочить Brexit

Дональд Туск отметил, что накануне саммита ЕС попросит участников союза подготовиться к длительной отсрочке Brexit.

Глава Европейского совета верит, что Великобритания признает необходимым переосмыслить свою стратегию Brexit, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу.

12 марта депутаты парламента Великобритании отклонили обновленное соглашение о Brexit. Это соглашение Тереза Мэй заключила с лидерами ЕС, он касалась вопроса границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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Еще 15 января парламент отклонил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, потому что представители не решили как будет выглядеть единственная сухопутная граница Великобритании с ЕС, между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Напомним, правительство Великобритании рассказало о списке мер, которые будут применены в том случае, если страна выйдет из Евросоюза без соответствующего соглашения.

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