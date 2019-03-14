Председатель Европейского совета Дональд Туск призывает страны Европейского Союза перенести Brexit на неопределенное время.

Дональд Туск отметил, что накануне саммита ЕС попросит участников союза подготовиться к длительной отсрочке Brexit.

Глава Европейского совета верит, что Великобритания признает необходимым переосмыслить свою стратегию Brexit, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу.

12 марта депутаты парламента Великобритании отклонили обновленное соглашение о Brexit. Это соглашение Тереза Мэй заключила с лидерами ЕС, он касалась вопроса границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Читайте: Великобритания может отложить Brexit на 2 года

Еще 15 января парламент отклонил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, потому что представители не решили как будет выглядеть единственная сухопутная граница Великобритании с ЕС, между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Напомним, правительство Великобритании рассказало о списке мер, которые будут применены в том случае, если страна выйдет из Евросоюза без соответствующего соглашения.