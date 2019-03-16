Британські парламентарі-консерватори підтримають угоду Терези Мей з ЄС, якщо вона піде у відставку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повинна піти достроково у відставку, щоб парламентарі консервативної партії підтримали угоду з ЄС про Brexit.

Як повідомляють британські ЗМІ, після того, як парламент вдруге на цьому тижні відхилив угоду з ЄС, політична кар’єра глави уряду закінчена. Терезу Мей наразі підтримують лише двоє членів її кабінету.

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Крім того, міністри хочуть, щоб вона покинула свій пост в липні або навіть в травні – після виборів до Європарламенту.

Це дозволить наступнику Мей почати нову фазу переговорів з ЄС в разі, якщо Brexit буде відкладений, як того хочуть депутати Палати громад.

Нагадаємо, уряд Британії відхилив рішення про другий референдум по Brexit.