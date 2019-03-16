Австралийца Брентона Тарранта, который был одним из тех, кто устроил массовые расстрелы мусульман в Новой Зеландии, оставили под стражей.

За теракт в Новой Зеландии окружной суд Крайстчерча оставил под стражей новозеландского стрелка Брентона Тарранта до 5 апреля.

Во время суда стрелок не раскаялся в своем преступлении.

Заседание продолжалось недолго. Судья зачитал Тарранту обвинения, после чего стрелка вывели из зала суда без выступления его адвоката.

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Полиция продолжает заниматься выяснением того, причастны ли к терактам двое других подозреваемых, задержанных после стрельбы в мечетях.

Напомним, теракт в Новой Зеландии произошел в мечетях в ночь с 14 на 15 марта.

Источник: New Zealand Herald