Австралійця Брентона Тарранта, який був одним з тих, хто влаштував масові розстріли мусульман у Новій Зеландії, залишили під вартою.

За теракт у Новій Зеландії окружний суд Крайстчерча залишив під вартою новозеландського стрілка Брентона Тарранта до 5 квітня.

Під час суду стрілок не розкаявся у своєму злочині.

Засідання тривало недовго. Суддя зачитав Тарранту звинувачення, після чого стрілка вивели з зали суду без виступу його адвоката.

Читайте: Теракт в Новій Зеландії: що сталося та кого звинувачують

Поліція продовжує займатися з’ясуванням того, чи причетні до терактів двоє інших підозрюваних, затриманих після стрілянини в мечетях.

Нагадаємо, теракт у Новій Зеландії стався у мечетях у ніч з 14 на 15 березня.

Джерело: New Zealand Herald