Австралійця Брентона Тарранта, який був одним з тих, хто влаштував масові розстріли мусульман у Новій Зеландії, залишили під вартою.
За теракт у Новій Зеландії окружний суд Крайстчерча залишив під вартою новозеландського стрілка Брентона Тарранта до 5 квітня.
Під час суду стрілок не розкаявся у своєму злочині.
Засідання тривало недовго. Суддя зачитав Тарранту звинувачення, після чого стрілка вивели з зали суду без виступу його адвоката.
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Поліція продовжує займатися з’ясуванням того, чи причетні до терактів двоє інших підозрюваних, затриманих після стрілянини в мечетях.
Нагадаємо, теракт у Новій Зеландії стався у мечетях у ніч з 14 на 15 березня.
Джерело: New Zealand Herald
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