Мужчина, которого обвиняют в нападении на мечети в Новой Зеландии планировал провести несколько атак.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что мужчина, которого обвиняют в нападении на мечети в городе Крайстчерч, хотел совершить несколько подобных атак, передает New Zealand Herald.

По ее словам, в машине стрелка были обнаружены еще два ружья, которые предназначались для продолжения теракта.

Премьер-министр пообещала, что в стране обязательно изменятся законы, которые контролируют ношение оружия, ведь у стрелка имелась соответствующая лицензия.

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Попытки изменить законодательство по ношению оружия в стране предпринимались в 2002, 2012 и после 2017 годов.

К слову, суд принял решение оставить под стражей австралийца Брентона Тарранта, который причастен к теракту в Новой Зеландии.