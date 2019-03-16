Чоловік, якого звинувачують у нападі на мечеті в Новій Зеландії планував провести кілька атак.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що чоловік, якого звинувачують у нападі на мечеті в місті Крайстчерч, хотів вчинити кілька подібних атак, передає New Zealand Herald.

За її словами, в машині стрілка були виявлені ще дві рушниці, які призначалися для продовження теракту.

Прем’єр-міністр пообіцяла, що в країні обов’язково зміняться закони, які контролюють носіння зброї, адже у стрілка була відповідна ліцензія.

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Спроби змінити законодавство щодо носіння зброї в країні робилися у 2002, 2012 і після 2017 років.

До слова, суд прийняв рішення залишити під вартою австралійця Брентона Тарранта, який причетний до теракту в Новій Зеландії.