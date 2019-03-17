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В центре Москвы россиянам напомнили, что Крым – Украина

В центре Москвы активист вышел на пикет с плакатом “Крым – это Украина”.

В центре Москвы россиянам напомнили, что Крым – Украина

К 5-й годовщине аннексии Крыма Россией активист Константин Котов рискнул выйти на единичный пикет против российской оккупации в самом центре Москвы.

Фотографии пикета Котова на Манежной площади в Москве опубликовали в Facebook.

Активист держал плакат в цветах украинского флага, на котором была надпись: “Крым – это Украина!”.

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В центре Москвы россиянам напомнили, что Крым – Украина / 2 фотографии

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Как видно на снимках, активист не остался без внимания правоохранителей, однако на данный момент неизвестно, был ли задержан мужчина.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса вернутся в Украину.

Фото: Евгения Романова 

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