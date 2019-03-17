Временно оккупированные Россией Крым и Донбасс вернутся в Украину политико-дипломатическим путем.

Крым и Донбасс вернуться в Украину политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Михайловской площади.

– Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!… После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем, – сказал он.

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Также Порошенко заявил, что за следующие пять лет подготовит Украину ко вступлению в Европейский Союз и НАТО.

– До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО, – сказал он.

Напомним, Порошенко заявил, что попытки перевести кампанию общения с избирателями в уличные беспорядки ставят под угрозу проведение выборов в Украине.