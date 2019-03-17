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У центрі Москви росіянам нагадали, що Крим – Україна

У центрі Москви активіст вийшов на пікет із плакатом “Крим – це Україна”.

У центрі Москви росіянам нагадали, що Крим – Україна

До 5-ї річниці анексії Криму Росією активіст Костянтин Котов ризикнув вийти на одиничний пікет проти російської окупації у самому центрі Москви.

Фотографії пікету Котова на Манежній площі в Москві опублікували у Facebook.

Активіст тримав плакат у кольорах українського прапора, на якому був напис: “Крим – це Україна!”.

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У центрі Москви росіянам нагадали, що Крим – Україна / 2 фотографии

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Як видно на знімках, активіст не залишився без увагу правоохоронців, однак на даний момент невідомо, чи було затримано чоловіка.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що окуповані території Криму і Донбасу повернуться в Україну.

Фото: Євгенія Романова

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