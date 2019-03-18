Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время может отказаться от Brexit.

Тереза Мэй откажется от выхода Великобритании из ЕС, если в консервативной партии не проголосуют за соглашение на этой неделе.

Если парламентарии консервативной партии его не одобрят, то оно не будет выставлено на голосование во вторник.

Кроме того, премьер-министр продолжит работать над тем, чтобы получить поддержку для своей версии соглашения о Brexit.

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Тереза ​​Мэй поедет на саммит лидеров ЕС в четверг и попытается отсрочить Brexit на длительное время, вернув переговоры на начальную стадию, если британский парламент не уступит.

Ранее Факты ICTV писали о том, что депутаты выдвинули ультиматум Мэй по Brexit.