Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей найближчим часом може відмовитися від Brexit.
Тереза Мей відмовиться від виходу Великої Британії з ЄС, якщо в консервативній партії не проголосують за угоду цього тижня.
Якщо парламентарі консервативної партії її не схвалять, то вона не буде виставлена на голосування у вівторок.
Крім того, прем’єр-міністр продовжить працювати над тим, щоб здобути підтримку для своєї версії угоди про Brexit.
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Тереза Мей поїде на саміт лідерів ЄС у четвер і спробує відтермінувати Brexit на тривалий час, повернувши переговори на початкову стадію, якщо британський парламент не поступиться.
Раніше Факти ICTV писали про те, що депутати висунули ультиматум Мей по Brexit.