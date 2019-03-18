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Мей може відмовитись від Brexit – названа умова

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей найближчим часом може відмовитися від Brexit.

Мей може відмовитись від Brexit – названа умова

Тереза Мей відмовиться від виходу Великої Британії з ЄС, якщо в консервативній партії не проголосують за угоду цього тижня.

Якщо парламентарі консервативної партії її не схвалять, то  вона не буде виставлена на голосування у вівторок.

Крім того, прем’єр-міністр продовжить працювати над тим, щоб здобути підтримку для своєї версії угоди про Brexit.

Читайте: Уряд Британії відхилив рішення про другий референдум по Brexit

Тереза Мей поїде на саміт лідерів ЄС у четвер і спробує відтермінувати Brexit на тривалий час, повернувши переговори на початкову стадію, якщо британський парламент не поступиться.

Раніше Факти ICTV писали про те, що депутати висунули ультиматум Мей по Brexit.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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