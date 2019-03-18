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Теракт в Новой Зеландии: Таррант отказался от адвоката

Брентон Таррант планирует представлять себя в суде самостоятельно.

Теракт в Новой Зеландии: Таррант отказался от адвоката

Брентон Таррант, террорист, обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях Новой Зеландии, уволил своего адвоката и планирует представлять себя в суде самостоятельно.

Бывший адвокат Тарранта Ричард Питерс предполагает, что тот может попытаться использовать свой судебный процесс в качестве платформы для продвижения экстремистских взглядов.

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Как известно, 50 человек были убиты и 40 получили ранения в результате теракта в Новой Зеландии в прошлую пятницу.

Из больниц все еще не выписали 34 человека, включая 4-летнюю девочку, которая находится в критическом состоянии.

Источник: THESTRAITSTIME

Фото: Stlucianewsonline

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