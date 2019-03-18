Брентон Таррант планує представляти себе в суді самостійно.

Брентон Таррант, терорист, якого звинувачують у вбивстві 50 осіб у двох мечетях Нової Зеландії, звільнив свого адвоката і планує представляти себе в суді самостійно.

Колишній адвокат Тарранта Річард Пітерс висловлює припущення, що той може спробувати використовувати свій судовий процес в якості платформи для просування екстремістських поглядів.

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Як відомо, 50 осіб були вбиті і 40 отримали поранення в результаті теракту в Новій Зеландії минулої п’ятниці.

З лікарень все ще не виписали 34 людини, включаючи 4-річну дівчинку, яка знаходиться в критичному стані.

Джерело: THESTRAITSTIME

Фото: Stlucianewsonline