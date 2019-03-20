Перейменувати Астану в Нурсултан запропонував новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Нинішній очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про намір перейменувати столицю країни Астану на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.
Касим-Жомарт Токаєв був головою сенату парламенту Казахстану, а після відставки Назарбаєва офіційно став президентом країни.
Окрім перейменування столиці, очільник держави вважає за потрібне перейменувати центральні вулиці всіх обласних центрів та поставити монумент в Астані на честь Нурсултана Назарбаєва.
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Президент нагородив Назарбаєва орденом Золота зірка і присвоїв йому звання Народного героя.
Нурсултан Назарбаєв склав свої повноваження ще до закінчення терміну президентства у квітені 2020 року.
Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив, що покидає пост глави держави. Факти ICTV зібрали найважливіші відомості про “вічного” президента.