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Назарбаєв передав естафету Путіну і Лукашенку: реакція соцмереж на відставку

Несподівана відставка Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану після майже 30-літнього правління викликала бурхливу реакцію у соцмережах.

Нурсултан Назарбаєв

У мережі вже оголосили флешмоб, запропонувавши Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку взяти приклад з Нурсултана Назарбаєва.

– Поки не дивився відео, де Назарбаєв повідомляє про свою відставку, але дуже сподіваюся, що в кінці він сказав: “Передаю цю естафету А.Г. Лукашенку і В.В. Путіну”,  – жартують у соцмережах.

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Інші дотепники сприймають відставку президента Казахстану як бажання Назарбаєва позбутися шкідливої звички:

– Хтось кидає пити, хтось – курити, а хтось – пост президента.

 

Сьогодні, 19 лютого, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Фото: akorda.kz

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