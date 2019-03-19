Несподівана відставка Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану після майже 30-літнього правління викликала бурхливу реакцію у соцмережах.

У мережі вже оголосили флешмоб, запропонувавши Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку взяти приклад з Нурсултана Назарбаєва.

– Поки не дивився відео, де Назарбаєв повідомляє про свою відставку, але дуже сподіваюся, що в кінці він сказав: “Передаю цю естафету А.Г. Лукашенку і В.В. Путіну”, – жартують у соцмережах.

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Інші дотепники сприймають відставку президента Казахстану як бажання Назарбаєва позбутися шкідливої звички:

– Хтось кидає пити, хтось – курити, а хтось – пост президента.

Сьогодні, 19 лютого, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Фото: akorda.kz