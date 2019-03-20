У Дональда Трампа появился серьезный конкурент на президенских выборах, которые состоятся в 2020 году. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в узким кругом сторонников заявил о намерении баллотироваться.

Байден попросил оказать ему помощь в сборе пожертвований на предвыборную кампанию.

Для участия в президентских выборах ему необходимо в сжатые сроки собрать несколько миллионов долларов.

В декабре Байден сказал, что его решение об участии в выборах будет зависеть от того, насколько он и его семья будут к этому готовы, а на принятие окончательного решения ему нужно от шести недель до двух месяцев.

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В 2020 году Байдену исполнится 78 лет, и если он победит, то станет самым старым президентом США.

Он дважды боролся за кресло хозяина Белого дома – в 1988 и 2008 годах.

Источник: The Wall Street Journal