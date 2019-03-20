У Дональда Трампа з’явився серйозний конкурент на президенських виборах, які відбудуться у 2020 році. Колишній віце-президент США Джозеф Байден у вузькому колі прихильників заявив про намір балотуватися.

Байден попросив допомогти йому у зборі пожертв на передвиборчу кампанію.

Для участі в президентських виборах йому необхідно у стислі терміни зібрати кілька мільйонів доларів.

У грудні Байден сказав, що його рішення про участь у виборах залежатиме від того, наскільки він і його родина будуть до цього готові, а на прийняття остаточного рішення йому потрібно від шести тижнів до двох місяців.

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У 2020 році Байдену виповниться 78 років, і якщо він переможе, то стане найстарішим президентом США.

Він двічі змагався за крісло господаря Білого дому – в 1988 і 2008 роках.

Джерело: The Wall Street Journal