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Мей попросить лідерів ЄС відтермінувати Brexit

Тереза Мей звернеться з проханням до ЄС перенести Brexit на 30 червня.

Мей попросить лідерів ЄС відтермінувати Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує попросити Євросоюз перенести угоду про вихід з ЄС до 30 червня з можливістю подальшої затримки.

Вона сподівається, що британський парламент схвалить угоду про Brexit.

Після цього країні буде потрібне коротке продовження термінів для прийняття необхідних законів.

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Таке зміщення термінів повинно бути погоджене усіма 27 країнами-членами ЄС.

Ймовірно, затримка Brexit може затягнутися до двох років. Однак ЄС не погодиться на відстрочку, якщо Велика Британія не представить конкретного плану дій на цей термін.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Тереза Мей може відмовитися від Brexit.

Джерело: ВВС

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