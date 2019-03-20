PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Теракт в Новой Зеландии: жители начали добровольно сдавать оружие

Жители Новой Зеландии добровольно сдают огнестрельное оружие после массовой стрельбы в мечетях.

теракт у новій зеландії

В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях Крайстчерча жители начали добровольно сдавать огнестрельное оружие.

По данным местной полиции, по состоянию на вечер 19 марта власти передано около 37 единиц огнестрельного оружия. Всего, по оценкам, в стране находится 1,1 млн оружия, то есть по одной единице на четырех человек.

Читайте: Теракт в Новой Зеландии: стрелок планировал серию нападений

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн накануне заявила, что в ближайшее время в оружейное законодательство страны будут внесены изменения. Известно, что власть собирается запретить полуавтоматические винтовки.

К слову, в Новой Зеландии открыли второе дело по факту публикации видео теракта в сети.

Напомним, во время теракта в Новой Зеландии 50 человек были убиты и 40 получили ранения.

Источник: The Guardian

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Теракт в Новой Зеландии: Таррант отказался от адвоката
В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора после слов о теракте в Новой Зеландии
Теракт в Новой Зеландии: стрелок планировал серию нападений
Теракт в Новой Зеландии: стрелка Тарранта оставили под стражей
Фитнес-тренер и благотворитель: что известно о новозеландском стрелке
Теракт в Новой Зеландии: соцсети удаляют видео расстрела
Молился, чтобы у него закончились пули – очевидцы о теракте в Новой Зеландии
Сборная Бангладеш по крикету едва не погибла в теракте в Новой Зеландии
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка