Жители Новой Зеландии добровольно сдают огнестрельное оружие после массовой стрельбы в мечетях.

В Новой Зеландии после стрельбы в мечетях Крайстчерча жители начали добровольно сдавать огнестрельное оружие.

По данным местной полиции, по состоянию на вечер 19 марта власти передано около 37 единиц огнестрельного оружия. Всего, по оценкам, в стране находится 1,1 млн оружия, то есть по одной единице на четырех человек.

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Премьер-министр страны Джасинда Ардерн накануне заявила, что в ближайшее время в оружейное законодательство страны будут внесены изменения. Известно, что власть собирается запретить полуавтоматические винтовки.

К слову, в Новой Зеландии открыли второе дело по факту публикации видео теракта в сети.

Напомним, во время теракта в Новой Зеландии 50 человек были убиты и 40 получили ранения.