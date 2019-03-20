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Теракт у Новій Зеландії: жителі почали добровільно здавати зброю

Жителі Нової Зеландії добровільно здають вогнепальну зброю після масової стрілянини у мечетях.

теракт у новій зеландії

У Новій Зеландії після стрілянини у мечетях Крайстчерча жителі почали добровільно здавати вогнепальну зброю.

За даними місцевої поліції, станом на вечір 19 березня владі передано близько 37 одиниць вогнепальної зброї. Всього, за оцінками, в країні знаходиться 1,1 млн зброї, тобто по одній одиниці на чотирьох жителів.

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Прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн напередодні заявила, що найближчим часом в збройне законодавство країни будуть внесені зміни. Відомо, що влада збирається заборонити напівавтоматичні гвинтівки.

До слова, у Новій Зеландії відкрили другу справу за фактом публікації відео теракту в мережі.

Нагадаємо, під час теракту в Новій Зеландії 50 осіб були вбиті і 40 отримали поранення.

Джерело: The Guardian

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