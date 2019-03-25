В российском СИЗО гражданина Украины Павла Гриба, которого незаконно приговорили к 6 годам тюрьмы, через объявленную голодовку перевели в отдельную камеру.

Незаконно осужденного в РФ Павла Гриба перевели в отдельную камеру.

– Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру, – заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.

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По его словам, члены ОНК предупредили Гриба, что из-за голодовки он не сможет получать препараты от гастрита, а это может негативно отразиться его здоровье.

Ранее Факты ICTV писали, что Европейский союз требует немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, которого Россия засудила к шести годам колонии.

Фото: Александр Кохан, Громадское