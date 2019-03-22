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ЕС требует освободить политзаключенного Гриба

Европейский союз требует немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, которого Россия засудила к шести годам колонии.

Павло Гриб

Павел Гриб имеет инвалидность и находится в тяжелом состоянии из-за ряда полученных заболеваний, поэтому нуждается в присмотре медиков.

Европейский союз требует предоставить украинскому политзаключенному необходимую медицинскую помощь и обеспечить доступ к нему украинским врачам.

– ЕС ожидает немедленного освобождения Павла Гриба из российской тюрьмы. До тех пор, пока он остается в заключении РФ разрешить украинским врачам наблюдать за состоянием здоровья политзаключенного, потому что этого требует решение Европейского суда по правам человека, – подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, 22 марта суд России в Ростове-на-Дону признал 20-летнего Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой, и приговорил политзаключенного к шести годам лишения свободы.

Источник: Евросоюз

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