Европейский союз требует немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, которого Россия засудила к шести годам колонии.

Павел Гриб имеет инвалидность и находится в тяжелом состоянии из-за ряда полученных заболеваний, поэтому нуждается в присмотре медиков.

Европейский союз требует предоставить украинскому политзаключенному необходимую медицинскую помощь и обеспечить доступ к нему украинским врачам.

– ЕС ожидает немедленного освобождения Павла Гриба из российской тюрьмы. До тех пор, пока он остается в заключении РФ разрешить украинским врачам наблюдать за состоянием здоровья политзаключенного, потому что этого требует решение Европейского суда по правам человека, – подчеркнули в пресс-службе.

Читайте: Меня обвиняют бандиты и убийцы! Павел Гриб выступил с последним словом

Напомним, 22 марта суд России в Ростове-на-Дону признал 20-летнего Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту жительницы России Татьяны Ершовой, и приговорил политзаключенного к шести годам лишения свободы.