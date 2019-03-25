У російському СІЗО громадянина України Павла Гриба, якого незаконно засудили до 6 років в’язниці, через оголошене голодування перевели до окремої камери.

Незаконно засудженого в РФ Павла Гриба перевели в окрему камеру.

– Гриб у понеділок написав офіційну заяву про голодування, тепер він буде оглянутий лікарем і переведений в окрему камеру, – заявив голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс.

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За його словами, члени ГСК попередили Гриба, що через голодування він не зможе отримувати препарати від гастриту, а це може негативно відбитися його здоров’ї.

Раніше Факти ICTV писали, що Європейський союз вимагає негайно звільнити українського політв’язня Павла Гриба, якого Росія засудила до шести років колонії.

Фото: Олександр Кохан, Громадське