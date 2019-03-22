Политзаключенного Павла Гриба осудили в РФ. Как свидание с девушкой обернулось для него тюрьмой, какие планы у его адвоката, выдержит ли у него здоровья и зачем он Кремлю – читайте в материале Фактов ICTV.

Суд Российской Федерации в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой.

22 марта Россия осудила молодого украинского политзаключенного. Суду хватило нескольких часов, чтобы принять решение о двадцатилетнем украинце Павле Грибе. Приговор – шесть лет лишения свободы.

Проигнорированы были все факторы – от незаконного похищения парня в Беларуси, до его критического состояния здоровья, которое предусматривает специальное лечения.

Кроме того, к нему до сих пор не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Россия в своем стиле продолжает грубо игнорировать элементарные права человека.

Вместо свидания в СИЗО

В августе 2017 года 19-летний Павел Гриб отправился в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой несколько месяцев переписывался в соцсетях. Девушкой оказалась жительница Сочи Татьяна Ершова, которая только что закончила школу.

Свидание должно было состояться 24 августа и в тот же день парень должен был вернуться домой. Когда этого не произошло, отец Игорь Гриб (экс-офицер пограничной службы) поехал искать сына. Тогда он узнал, что Павла разыскивает ФСБ Краснодарского края.

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Отец забил тревогу. Он написал обращение в Facebook, где изложил все обстоятельства.

Он связывает похищение сына с антироссийскими постами в соцсетях:

– После военной агрессии РФ против Украины он был активным комментатором в социальных сетях, часто не подбирал выражения относительно врагов родины.

В Белоруси с ответом затягивали. Только через неделю подтвердили, что 24 августа парень пересек белорусско-украинскую границу, а о его дальнейшем местонахождении неизвестно.

И только 8 сентября МИД Украины получило данные от ФСБ Краснодарского края – Павел Гриб был задержан спецслужбами 25 августа по статье “Террористический акт” и сейчас находится в местном СИЗО.

Оказалось, что в тот день парень таки встретился с россиянкой. После чего, около пяти вечера был задержан неизвестными у местного вокзала.

Шесть лет за терроризм

Молодому парню инкриминируют статью 205.1 Уголовного кодекса РФ – содействие в террористической деятельности. Статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что Павел якобы убеждал девушку заложить взрывчатку в ее школе.

Сегодня, 22 марта, после длительного содержания в СИЗО, Павлу вынесли приговор – шесть лет тюрьмы.

Впрочем, ни родные, ни адвокаты не намерены опускать руки. Адвокат Павла Марина Дубровина заверила Факты ICTV, что они будут обжаловать приговор:

– С принятым в отношении Павла приговором мы не согласны, будем обжаловать в суд апелляционной инстанции.

Она добавила, что надеется на снисхождение суда, но каковы шансы на пересмотр приговора – неизвестно:

– Апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный суд. Пересмотрит ли он приговор? Это как гадание на кофейной гуще. Мы надеемся, а что будет на самом деле – неизвестно.

Лечить и не пробовали

И без того непростая ситуация осложняется еще и инвалидностью парня – он с детства имеет синдром портальной гипертензии (нарушение кровотока и повышение кровяного давления в воротной вене), а потому нуждается в постоянном медицинском уходе и обеспечении необходимыми медикаментами.

Врач Василий Притула, который наблюдает за болезнью парня с детства, настаивает, что СИЗО противопоказано для пребывания при такой болезни.

Еще в 2017 году ему была необходима немедленная операция. Накануне отъезда парня в Гомель, врачами было принято решение его прооперировать.

У него в любой момент может начаться кровотечение из вен желудка, пищевода или носа.

Впрочем, адвокат Марина Дубровина рассказывает Фактам ICTV, что “до настоящего времени никто даже не пытался” обеспечить ему операцию. Более того, врачи, осматривающие парня – некомпетентные:

– Состояние здоровья у Павла не очень хорошее, вчера в суд вызвали скорую помощь. Павла осматривают врачи СИЗО, которые не являются специалистами в портальной гипертензии, которой страдает Павел. Лекарства он принимает, но не все из прописанных ему, – рассказала адвокат.

После приговора Павел объявил голодовку. Его отец в отчаянии – при голодании и без медикаментов сын может умереть:

– Это только ускорит смерть. Ему нельзя голодать категорически. Неделю-две и мы увидим, как Павел просто умрет, – заявил отец после того, как сыну вынесли приговор.

Очередной козырь в рукаве Кремля

К сожалению, Павел Гриб – это далеко не единственный политзаключенный, который расплачивается за свою антироссийскую позицию. На территории России содержат более 80 наших граждан.

Политолог-международник Илья Куса уверен, что Павел Гриб стал очередной “картой”, которую Россия будет пытаться разыграть.

– Зачем он им нужен? Для того, чтобы потом торговаться этим политзаключенным, как они это делали в предыдущие разы и с Савченко, и с украинскими моряками. Россия может попросить как политические уступки – по вопросам Донбасса, миротворцев, Крыма, так и просто обмен пленными.

По его словам, международные партнеры будут выражать поддержку Украины. Но практической поддержки, как и в случае с другими политзаключенными, не прогнозирует:

– Реального давления на Кремль, к сожалению, наши международные партнеры осуществить не могут, или не хотят. Плюс нынешняя российская элита склонна не принимать решения под внешним давлением.

Пока прогнозы неутешительны – Россия на уступки не идет. Режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, активист Александр Кольченко, украинские моряки, Павел Гриб и еще десятки украинцев. Ясно лишь одно – просто так Россия не отдаст наших граждан. А что она попросит взамен – вопрос времени.

Фото: Ігорь Гриб, Marina Dubrovina, Iliya Kusa

Лилия Ященко