Британські ЗМІ закликають Терезу Мей піти у відставку, щоб забезпечити підтримку угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Відставка прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей – це єдиний шанс забезпечити підтримку угоди по Brexit.

Як повідомляють ЗМІ, члени парламенту зможуть підтримати угоду, якщо будуть впевнені, що Мей не буде знаходитися при владі на наступній стадії переговорів з Євросоюзом.

Крім того, журналісти припускають, що таке рішення допоможе з третьої спроби прийняти проект угоди і запустити процес виборів нового прем’єр-міністра.

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Як пише одне з британських видань, Тереза Мей може повідомити про рішення піти з посади відразу після схвалення угоди з Євросоюзом.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Євросоюз погодився відкласти Brexit.