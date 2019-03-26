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Новый блэкаут в Венесуэле: 17 штатов без света

Большая часть территории Венесуэлы снова осталась без света из-за новой аварии в системе электроснабжения.

Новый блэкаут в Венесуэле: 17 штатов без света

В Венесуэле в понедельник 17 штатов остались без электричества, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По его словам, 57% территории страны без света.

– Режим использует эти моменты, чтобы дезинформировать и сеять панику, – считает Гуайдо.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил о восстановлении электроснабжения на всей территории страны.

Он назвал причиной проблем хакерскую атаку на национальную систему электроснабжения.

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Напомним, 7 марта 80% территории Венесуэлы остались без света из-за отключения ГЭС Гури. Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил во этом США, но в Белом доме виновником называют Николаса Мадуро.

ИсточникJuan Guaidó

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