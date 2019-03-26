Більша частина території Венесуели знову залишилася без світла через нову аварію у системі електропостачання.

У Венесуелі в понеділок 17 штатів залишилися без електрики, повідомив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.

За його словами, 57% території країни без світла.

– Режим використовує ці моменти, щоб дезінформувати і сіяти паніку, – вважає Гуайдо.

Пізніше міністр зв’язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес оголосив про відновлення електропостачання на всій території країни.

Він назвав причиною проблем хакерську атаку на національну систему електропостачання.

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Нагадаємо, 7 березня 80% території Венесуели залишилися без світла через відключення ГЕС Гурі. Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес звинуватив у цьому США, але в Білому домі винуватцем називають Ніколаса Мадуро.

Джерело: Juan Guaidó