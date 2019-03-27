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Индия готова к войне в космосе и стала четвертой сверхдержавой – премьер

Индия сбила специальной ракетой действующий космический спутник и стала четвертой в мире страной, которая имеет подобные антиспутниковые технологии.

Индия готова к войне в космосе и стала четвертой сверхдержавой – премьер

27 марта Индия сбила специальной ракетой функционирующий космический спутник. Об этом сообщает индийская газета Dainik Jagran Hindi News.

По словам премьера Индии Нарендра Моди, страна станет четвертой в мире, которая имеет подобные антиспутниковые технологии, впереди только США, Китай и Россия.

Премьер отметил, что Индия теперь готова к войне в космосе.

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Глава правительства заявил, что это испытание боевых ракетных технологий стало прорывом в космической сфере Индии.

– Это оружие не для нападения, а для защиты. Индия сегодня стала космической сверхдержавой, которая осуществила успешную операцию, – сказал премьер Нарендра Моди.

Эксперты утверждают, что во время освоения космоса противоспутниковые возможности становятся критически важными.

Напомним, на случай обстрела Индия построит бункеры в штатах Джамму и Кашмир, которые находятся на границе с Пакистаном.

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