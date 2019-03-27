Индия сбила специальной ракетой действующий космический спутник и стала четвертой в мире страной, которая имеет подобные антиспутниковые технологии.

27 марта Индия сбила специальной ракетой функционирующий космический спутник. Об этом сообщает индийская газета Dainik Jagran Hindi News.

По словам премьера Индии Нарендра Моди, страна станет четвертой в мире, которая имеет подобные антиспутниковые технологии, впереди только США, Китай и Россия.

Премьер отметил, что Индия теперь готова к войне в космосе.

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Глава правительства заявил, что это испытание боевых ракетных технологий стало прорывом в космической сфере Индии.

– Это оружие не для нападения, а для защиты. Индия сегодня стала космической сверхдержавой, которая осуществила успешную операцию, – сказал премьер Нарендра Моди.

Эксперты утверждают, что во время освоения космоса противоспутниковые возможности становятся критически важными.

Напомним, на случай обстрела Индия построит бункеры в штатах Джамму и Кашмир, которые находятся на границе с Пакистаном.