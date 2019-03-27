Індія збила спеціальною ракетою діючий космічний супутник і стала четвертою у світі країною, яка має подібні антисупутникові технології.

27 березня Індія збила спеціальною ракетою функціонуючий космічний супутник. Про це повідомляє індійська газета Dainik Jagran Hindi News.

За словами прем’єра Індії Нарендра Моді, країна стане четвертою у світі, яка має подібні антисупутникові технології, попереду лише США, Китай та Росія.

Прем’єр зазначив, що Індія тепер готова до війни в космосі.

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Керівник уряду заявив, що це випробування бойових ракетних технологій стало проривом в космічній сфері Індії.

– Це зброя не для нападу, а для захисту. Індія сьогодні стала космічною наддержавою, яка здійснила успішну операцію, – сказав прем’єр Нарендра Моді.

Експерти переконують, що в час освоєння космосу протисупутникові можливості стають критично важливими.

Нагадаємо, на випадок обстрілу Індія побудує бункери у штатах Джамму і Кашмір, які знаходяться на кордоні з Пакистаном.