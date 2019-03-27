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Індія готова до війни в космосі і стала четвертою наддержавою – прем’єр

Індія збила спеціальною ракетою діючий космічний супутник і стала четвертою у світі країною, яка має подібні антисупутникові технології.

Індія готова до війни в космосі і стала четвертою наддержавою – прем’єр

27 березня Індія збила спеціальною ракетою функціонуючий космічний супутник. Про це повідомляє індійська газета Dainik Jagran Hindi News.

За словами прем’єра Індії Нарендра Моді, країна стане четвертою у світі, яка має подібні антисупутникові технології, попереду лише США, Китай та Росія.

Прем’єр зазначив, що Індія тепер готова до війни в космосі.

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Керівник уряду заявив, що це випробування бойових ракетних технологій стало проривом в космічній сфері Індії.

– Це зброя не для нападу, а для захисту. Індія сьогодні стала космічною наддержавою, яка здійснила успішну операцію, – сказав прем’єр Нарендра Моді.

Експерти переконують, що в час освоєння космосу протисупутникові можливості стають критично важливими.

Нагадаємо, на випадок обстрілу Індія побудує бункери у штатах Джамму і Кашмір, які знаходяться на кордоні з Пакистаном.

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