Між Індією і Пакистаном зав’язався серйозний конфлікт. Що відбувається між країнами і хронологія подій – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сьогодні вранці Пакистан оголосив, що його повітряні сили збили два літаки Індії у відповідь на вчорашні авіаудари індійських військ.

Літаки збили над Кашміром. Один борт впав на території Пакистану, інший – в Індії, повідомив представник Збройних сил Пакистану Асіф Гафур.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 февраля 2019 г.

До слова, Кашмір – спірна територія, на яку претендують Індія і Пакистан.

Кашмірський конфлікт між країнами триває з 1947 року.

А нещодавні авіаудари стали першими за майже півстоліття – після другої індо-пакистанського війни (1971 рік).

Хронологія загострення конфлікту

між Пакистаном і Індією

14 лютого

Після підриву терористом-смертником індійського конвою у штаті Джамму і Кашмір загинули 45 військових.

Відповідальність за атаку взяло терористичне угрупування Джаїш-е-Мухаммад.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів.

Вони відкликали свого посла і підняли мита на пакистанські товари до 200%.

18 лютого

Індійські війська змогли знищити двох імовірних організаторів теракту.

Під час спецоперації загинули четверо поліцейських.

26 лютого

ВПС Індії завдали авіаудар по табору Джаїш-е-Мухаммад, який знаходився на пакистанській території.

Пакистан назвав це агресією і привів армію у повну бойову готовність.

27 лютого

Вранці з невідомих причин сталася аварія військового вертольота Мі-17, у результаті якого обидва пілоти і один мирний житель загинули.

А пізніше індійські винищувачі перехопили три військові літаки Пакистану.

У відповідь на це Пакистану завдав удари по Кашміру і збив два літаки індійських ВПС.

Пізніше Індія збила багатоцільовий винищувач F-16 Пакистану.

Зараз у Пакистані закрили п’ять повітряних гаваней, разом зі столицею. Обслуговування пасажирів на внутрішніх і міжнародних рейсах не провадиться.

Американський держдепартамент повідомив, Держсекретар США Майк Помпео у телефонних бесідах з главами МЗС Індії та Пакистану закликав сторони проявляти стриманість і утримуватися від дій, які можуть привести до ескалації напруженості.

Secretary of State Michael R. Pompeo spoke with Indian Minister of External Affairs Sushma Swaraj and Pakistani Foreign… Опубліковано U.S. Department of State Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в Сирії заявили, що зачистили останнє місто від ІДІЛ.

Фото: Yawar Nazir/Getty Images