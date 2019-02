Сьогодні вранці Пакистан оголосив, що його повітряні сили збили два літаки Індії у відповідь на вчорашні авіаудари індійських військ.

Літаки збили над Кашміром. Один борт впав на території Пакистану, інший – в Індії, повідомив представник Збройних сил Пакистану Асіф Гафур.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

