Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.

Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.

Депутат Консервативной партии Джеймс Картлидж сказал, что Мэй не останется на посту и после принятия соглашения уйдет.

Мэй подтвердила, что уйдет в отставку после того, как парламент одобрит сделку об условиях Brexit.

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Она также добавила, что готова уйти раньше, чем планировалось.

– Я прошу всех присутствующих поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить наш исторический долг и выполнить решение британского народа. Мы должны выйти из Евросоюза плавно и упорядочено, – сказала Мэй.

Ранее британские СМИ призвали Терезу Мэй уйти в отставку, чтобы обеспечить поддержку соглашения о выходе Великобритании из ЕС.