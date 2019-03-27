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Мей подасть у відставку, якщо Brexit буде за її планом

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку до наступного етапу переговорів щодо Brexit.

Мей подасть у відставку, якщо Brexit буде за її планом

Тереза Мей заявила, що піде у відставку до наступного етапу переговорів щодо Brexit.

Депутат Консервативної партії Джеймс Картлідж сказав, що Мей не залишиться на посаді і після прийняття угоди піде.

Мей підтвердила, що піде у відставку після того, як парламент схвалить угоду про умови Brexit.

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Вона також додала, що готова піти раніше, ніж планувалося.

– Я прошу всіх присутніх підтримати угоду, щоб ми могли виконати наш історичний обов’язок і виконати рішення британського народу. Ми повинні вийти з Євросоюзу плавно і впорядковано, – сказала Мей.

Раніше британські ЗМІ закликали Терезу Мей піти у відставку, щоб забезпечити підтримку угоди про вихід Великої Британії з ЄС.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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