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Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев

Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию об отмене Brexit.

Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев

Правительство Великобритании не будет рассматривать петицию об отмене Brexit, которую подписали около 5,8 млн человек.

В правительстве страны считают, что нужно уважать выбор, который сделали граждане на референдуме и работать для того, чтобы парламент поддержал соответствующее соглашение с ЕС.

В Кабмине добавили, что уважают волю миллионов британцев, однако не готовы проигнорировать результаты референдума, в котором участвовали 75% населения страны.

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Согласно действующему законодательству Великобритании премьер-министр должен ответить на петицию.

К слову, 27 марта парламент Великобритании рассмотрит несколько вариантов выхода страны из ЕС.

Источник: The Guardian

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