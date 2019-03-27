Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию об отмене Brexit.
Правительство Великобритании не будет рассматривать петицию об отмене Brexit, которую подписали около 5,8 млн человек.
В правительстве страны считают, что нужно уважать выбор, который сделали граждане на референдуме и работать для того, чтобы парламент поддержал соответствующее соглашение с ЕС.
В Кабмине добавили, что уважают волю миллионов британцев, однако не готовы проигнорировать результаты референдума, в котором участвовали 75% населения страны.
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Согласно действующему законодательству Великобритании премьер-министр должен ответить на петицию.
К слову, 27 марта парламент Великобритании рассмотрит несколько вариантов выхода страны из ЕС.