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Уряд відкинув петицію щодо скасування Brexit, яку підписали 5,8 млн британців

Уряд Великої Британії відмовився розглядати петицію щодо скасування Brexit.

Уряд відкинув петицію щодо скасування Brexit, яку підписали 5,8 млн британців

Уряд Великої Британії не розглядатиме петицію щодо скасування Brexit, яку підписали близько 5,8 млн осіб.

В уряді країни вважають, що потрібно поважати вибір, який зробили громадяни на референдумі і працювати для того, щоб парламент підтримав відповідну угоду з ЄС.

У Кабміні додали, що поважають волю мільйонів британців, проте не готові проігнорувати результати референдуму, в якому брали участь 75% населення країни.

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Згідно з чинним законодавством Великої Британії прем’єр-міністр повинен відповісти на петицію.

Глава Європейської ради Дональд Туск вважає, що ЄС не може залишити без уваги зазначену петицію і зобов’язаний перенести Brexit на тривалий період.

До слова, 27 березня парламент Великої Британії розгляне кілька варіантів виходу країни з ЄС.

Джерело: The Guardian

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