Уряд Великої Британії відмовився розглядати петицію щодо скасування Brexit.

Уряд Великої Британії не розглядатиме петицію щодо скасування Brexit, яку підписали близько 5,8 млн осіб.

В уряді країни вважають, що потрібно поважати вибір, який зробили громадяни на референдумі і працювати для того, щоб парламент підтримав відповідну угоду з ЄС.

У Кабміні додали, що поважають волю мільйонів британців, проте не готові проігнорувати результати референдуму, в якому брали участь 75% населення країни.

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Згідно з чинним законодавством Великої Британії прем’єр-міністр повинен відповісти на петицію.

Глава Європейської ради Дональд Туск вважає, що ЄС не може залишити без уваги зазначену петицію і зобов’язаний перенести Brexit на тривалий період.

До слова, 27 березня парламент Великої Британії розгляне кілька варіантів виходу країни з ЄС.