Хуан Гуайдо назвал дату проведения операции по свержению президента Мадуро в Венесуэле.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция Свобода начнется с 6 апреля.
Она должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро.
Хуан Гуайдо анонсировал, что первые тактические акции операции Свобода, которые состоятся 6 апреля, пройдут по всей стране.
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Он призвал всех граждан быть готовыми и заранее создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.
Сотрудники полиции и военные также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Николас Мадуро обвинил Трампа в блэкауте в Венесуэле.
Источник: Juan Guaidо
Фото: Juan Guaidо