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Факты / Мир

Операция Свобода. Оппозиция Венесуэлы начнет свержения Мадуро

Хуан Гуайдо назвал дату проведения операции по свержению президента Мадуро в Венесуэле.

Операция Свобода. Оппозиция Венесуэлы начнет свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция Свобода начнется с 6 апреля.

Она должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо анонсировал, что первые тактические акции операции Свобода, которые состоятся 6 апреля, пройдут по всей стране.

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Он призвал всех граждан быть готовыми и заранее создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

Сотрудники полиции и военные также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Николас Мадуро обвинил Трампа в блэкауте в Венесуэле.

Источник: Juan Guaidо

Фото: Juan Guaidо

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