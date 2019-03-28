Хуан Гуайдо назвав дату проведення операції з повалення президента Мадуро у Венесуелі.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що операція Свобода розпочнеться з 6 квітня.

Вона повинна буде призвести до припинення правління президента Ніколаса Мадуро.

Хуан Гуайдо анонсував, що перші тактичні акції операції Свобода, які відбудуться 6 квітня, пройдуть по всій країні.

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Він закликав усіх громадян бути готовими та завчасно створювати комітети, які будуть займатися мобілізацією протестного руху.

Співробітники поліції і військові також покликані для організації захисту людей від озброєних груп.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ніколас Мадуро звинуватив Трампа в блекауті у Венесуелі.

Джерело: Juan Guaidо

Фото: Juan Guaidо