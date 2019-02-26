PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / За "плохие вопросы": журналистов из США задержали на интервью с Мадуро/

За “плохие вопросы”: журналистов из США задержали на интервью с Мадуро

Съемочную группу американского канала Univision задержали во время интервью с Николасом Мадуро в президентском дворце в Каракасе (Венесуэла).

мадуро

Съемочную группу американского канала Univision задержали во время интервью с Николасом Мадуро в президентском дворце в Каракасе (Венесуэла), сообщает телеканал CNBC.

По словам журналиста Хорхе Рамоса, он спросил у Мадуро об отсутствии демократии в Венесуэле, пытках политзаключенных и гуманитарном кризисе в стране.

Мадуро остановил интервью после того, как ему показали видео, на котором венесуэльские дети едят из мусоровоза.

Шестерых журналистов держали больше двух часов во дворце после того, как Мадуро сказал, что ему не нравятся вопросы. Оборудование телеканала было конфисковано.

Читайте: Если Трамп введет войска в Венесуэлу, будет второй Вьетнам – Мадуро

Журналистов освободили после официального требования

В Государственном департаменте США потребовали освободить журналистов.

После заявления съемочную группу освободили и депортировали.

Напомним, на границе с Венесуэлой сожгли грузовики, которыми пытались доставить гуманитарную помощь в страну.

Фото: dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка