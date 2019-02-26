Съемочную группу американского канала Univision задержали во время интервью с Николасом Мадуро в президентском дворце в Каракасе (Венесуэла).

Съемочную группу американского канала Univision задержали во время интервью с Николасом Мадуро в президентском дворце в Каракасе (Венесуэла), сообщает телеканал CNBC.

По словам журналиста Хорхе Рамоса, он спросил у Мадуро об отсутствии демократии в Венесуэле, пытках политзаключенных и гуманитарном кризисе в стране.

Мадуро остановил интервью после того, как ему показали видео, на котором венесуэльские дети едят из мусоровоза.

Шестерых журналистов держали больше двух часов во дворце после того, как Мадуро сказал, что ему не нравятся вопросы. Оборудование телеканала было конфисковано.

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Журналистов освободили после официального требования

В Государственном департаменте США потребовали освободить журналистов.

После заявления съемочную группу освободили и депортировали.

Напомним, на границе с Венесуэлой сожгли грузовики, которыми пытались доставить гуманитарную помощь в страну.

Фото: dreamstime