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Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії

Петро Порошенко видав указ про введення у дію рішення РНБО про додаткові персональних санкції проти юридичних і фізосіб РФ.

Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії

В Україні вступили у дію додаткові санкції проти Росії.

Про це йдеться в указі №82/2019 президента України Петра Порошенка, яким глава держави підтримав рішення РНБО.

Обмежувальні заходи було введено персонально проти юридичних і фізосіб, причетних до агресії РФ у Криму і на Донбасі.

Санкційні списки включають осіб, які:

  • були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
  • причетні до агресії в Керченській протоці;
  • організовували “вибори” на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;
  • демонстративно порушували українське законодавство щодо в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;
  • поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;
  • незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

У даний час у чорному списку України значаться 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Читайте: Азовський пакет – не останній: США думають над новими санкціями проти РФ

Нагадаємо, ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки у Керченській протоці.

Фото: РНБО

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