Сенаторы предлагают усилить санкционное давление на Россию за вмешательство в президентские выборы в 2016 году.
Сенаторы США предлагают ввести новые санкции против РФ по итогам расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента.
После завершения расследования спецпрокурора Мюллера сенатор Линдси Грем и республиканец Джон Корнин выразили необходимость усилить санкции против страны-агрессора.
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Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в отношении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.
Между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа не было сговора, но Россия пыталась повлиять на результат выборов через хакерские атаки.
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