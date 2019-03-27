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В Сенате США предлагают ужесточить санкции против России

Сенаторы предлагают усилить санкционное давление на Россию за вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

В Сенате США предлагают ужесточить санкции против России

Сенаторы США предлагают ввести новые санкции против РФ по итогам расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента.

После завершения расследования спецпрокурора Мюллера сенатор Линдси Грем и республиканец Джон Корнин выразили необходимость усилить санкции против страны-агрессора.

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Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в отношении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа не было сговора, но Россия пыталась повлиять на результат выборов через хакерские атаки.

Источник: Bloomberg

Фото: Pexels

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