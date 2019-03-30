В Лондоне сторонники выхода Великобритании из ЕС провели акции массовых протестов.
В Лондоне (Великобритания) сторонники Brexit провели массовые митинги против отсрочки выхода страны из Евросоюза.
Участники акции протеста размахивали британскими флагами и выкрикивали такие лозунги как Brexit сейчас, Оставить значит оставить, мы хотим наш Brexit.
Митинг проходил на площади перед парламентом Великобритании. Полицейские наблюдали за развитием ситуации.
Работникам парламента рекомендовали не оставаться в здании без необходимости.
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Во время митинга полиция арестовала пятерых граждан.
Два человека арестовали за нападение, одного – за нападение на сотрудника правоохранительных органов и еще одного за нарушение общественного порядка.
Один арест не был связан с митингом. Мужчину арестовали, поскольку он находился в розыске.
Напомним, в парламенте Великобритании в третий раз не поддержали соглашение с ЕС о Brexit.