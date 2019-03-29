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Британский парламент отклонил третье предложение по Brexit

Парламент Великобритании третий раз отклонил предложение премьера Терезы Мэй о Brexit.

Британский парламент отклонил третье предложение по Brexit

Тереза Мэй заявила, что голосование против Brexit будет иметь серьезные последствия для страны. 344 депутата проголосовали против 286.

Такое решение означает, что у Британии не будет времени, чтобы создать новый проект для выхода из Европейского Союза. Остается вариант жесткого выхода – без соглашения с ЕС.

Дональд Туск объявил, что 10 апреля Совет Европы проведет внеочередное заседание.

Читайте: Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев

Лидер Лейбористов Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.

Источник: ВВС

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