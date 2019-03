Тереза Мэй заявила, что голосование против Brexit будет иметь серьезные последствия для страны. 344 депутата проголосовали против 286.

Такое решение означает, что у Британии не будет времени, чтобы создать новый проект для выхода из Европейского Союза. Остается вариант жесткого выхода – без соглашения с ЕС.

Дональд Туск объявил, что 10 апреля Совет Европы проведет внеочередное заседание.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

