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Brexit зараз! У Лондоні відбулися масові протести

У Лондоні прихильники виходу Великої Британії з ЄС провели акції масових протестів.

Brexit

У Лондоні (Велика Британія) прихильники Brexit провели масові мітинги проти відстрочки виходу країни з Євросоюзу.

Учасники акції протесту розмахували британськими прапорами і викрикували такі гасла як Brexit зараз, Залишити означає залишити, Ми хочемо наш Brexit.

Мітинг проходив на площі перед парламентом Великої Британії. Поліцейські спостерігали за розвитком ситуації.

Працівникам парламенту рекомендували не залишатися в будівлі без нагальної потреби.

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Під час мітингу поліція заарештувала п’ятьох громадян.

Двох людей арештували за напад, одного – за напад на співробітника правоохоронних органів і ще одного за порушення громадського порядку.

Один арешт не був пов’язаний з мітингом. Чоловіка заарештували, оскільки він знаходився в розшуку.

Нагадаємо, в парламенті Великої Британії втретє не підтримали угоду з ЄС щодо Brexit.

Джерело: CNN

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