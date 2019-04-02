Парламент Великої Британії не підтримав жодної альтернативної угоди щодо Brexit.

Британський парламент розглянув чотири альтернативних угоди щодо виходу з ЄС, але не підтримав жодну.

На розгляд Палати громад були винесені пропозиції залишитися в митному союзі з ЄС або створити з Євросоюзом спільний ринок 2.0, згідно з яким країна залишиться в Європейській економічній зоні.

Третій варіант пропонував провести новий референдум, а четвертий – продовжити терміни виходу з ЄС, а якщо це виявиться неможливим, то проголосувати за реалізацію Brexit без угоди.

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Кожен із запропонованих варіантів набрав менше голосів депутатів, ніж угода прем’єр-міністра Терези Мей з ЄС, яку парламентарі також не підтримали.

Нагадаємо, Євросоюз погодився відкласти Brexit до 22 травня за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду.

Якщо ж голосування не відбудеться, то Велика Британія буде змушена вийти з ЄС 12 квітня.