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Британський парламент знову відхилив альтернативні угоди по Brexit

Парламент Великої Британії не підтримав жодної альтернативної угоди щодо Brexit.

Британський парламент знову відхилив альтернативні угоди по Brexit

Британський парламент розглянув чотири альтернативних угоди щодо виходу з ЄС, але не підтримав жодну.

На розгляд Палати громад були винесені пропозиції залишитися в митному союзі з ЄС або створити з Євросоюзом спільний ринок 2.0, згідно з яким країна залишиться в Європейській економічній зоні.

Третій варіант пропонував провести новий референдум, а четвертий – продовжити терміни виходу з ЄС, а якщо це  виявиться неможливим, то проголосувати за реалізацію Brexit без угоди.

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Кожен із запропонованих варіантів набрав менше голосів депутатів, ніж угода прем’єр-міністра Терези Мей з ЄС, яку парламентарі також не підтримали.

Нагадаємо, Євросоюз погодився відкласти Brexit до 22 травня за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду.

Якщо ж голосування не відбудеться, то Велика Британія буде змушена вийти з ЄС 12 квітня.

Джерело: CNN

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