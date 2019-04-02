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Факты / Мир

НАТО может усилить присутствие в Черном море – Столтенберг

НАТО может принять решение об усилении военного присутствия в Черном море.

НАТО может усилить присутствие в Черном море – Столтенберг

Североатлантический альянс планирует усилить военное присутствие в Черном море из-за российской агрессии.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря.

Поэтому на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3-4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил.

Читайте: НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс – Столтенберг

По словам генсека, НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. Корабли одной из военно-морских групп Альянса, которые находятся в Украине и Грузии, примут участие в учениях Sea Shield.

Ранее Факты ICTV писали о том, что два корабля НАТО вошли в порт Одессы.

Источник: НАТО

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