В Одесский морской порт зашли два корабля НАТО, которые входят в постоянную военно-морскую группу Альянса.

Испанский фрегат F81 Санта Мария и канадский FHH333 Торонто зашли в морской пост Одессы.

Корабли входят в состав группы SNMG2, которая дежурит в Средиземном море.

Санта Мария и Торонто пробудут в Одессе до 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения.

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После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что три корабля НАТО вошли в Черное море с целью проведения совместных учений между Украиной и Грузией.

Фото: Думская