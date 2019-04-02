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Факти / Світ

НАТО може посилити присутність у Чорному морі – Столтенберг

НАТО може прийняти рішення про посилення військової присутності в Чорному морі.

НАТО може посилити присутність у Чорному морі – Столтенберг

Північноатлантичний альянс планує посилити військову присутність у Чорному морі через російську агресію.

Як зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс стурбований агресивною поведінкою Росії, в тому числі її триваючими діями проти України, а також захопленням українських моряків і кораблів біля Азовського моря.

Тому на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Вашингтоні 3–4 квітня може бути прийнято рішення про посилення навчань української та грузинської берегової охорони і військово-морських сил.

Читайте: НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

За словами генсека, НАТО вже нарощує свою присутність в Чорному морі. Кораблі однієї з військово-морських груп Альянсу, які перебувають в Україні і Грузії, візьмуть участь у навчаннях Sea Shield.

Раніше Факти ICTV писали про те, що два кораблі НАТО зайшли в порт Одеси.

Джерело: НАТО

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