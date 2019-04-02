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Факты / Мир

В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере

В Польше священники вышли на улицы, чтобы сжечь “кощунственные” книги о Гарри Поттере.

В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере

В Польше католические священники публично сожгли книги о Гарри Поттере и другие “кощунственные” предметы.

В сети появились фотографии странного ритуала, во время которого священнослужители бросают книги и другие предметы в костер на улице города Кошалин.

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В Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере / 2 фотографии

– Мы подчиняемся Слову, – написали священники фонда СМС с небес в Facebook, поделившись фотографиями сожжения и процитированных отрывков о том, что Библия осуждает колдовство.​

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Некоторые комментаторы выступили против таких действий священников, напомнив о сожжении книг нацистами в Германии в 1930-е годы.

Напомним, студия Niantic создаст игру на основе известной игры Pokemon Go и мира Гарри Поттера.

Фото: СМС с небес

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