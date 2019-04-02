У Польщі священики вийшли на вулиці, щоб спалити “блюзнірські” книги про Гаррі Поттера.

У Польщі католицькі священики публічно спалили книги про Гаррі Поттера та інші “блюзнірські” предмети.

У мережі з’явилися фотографії дивного ритуалу, під час якого священнослужителі кидають книги та інші предмети у багаття на вулиці міста Кошалін.









У Польщі священики публічно спалили книги про Гаррі Поттера / 2 фотографии

– Ми підкоряємося Слову, – написали священики фонду СМС із небес у Facebook, поділившись фотографіями спалення і процитованих уривків про те, що Біблія засуджує чаклунство.

Читайте: Рецензія на фільм Зелена книга: препаруємо расизм гострим гумором

Деякі коментатори виступили проти таких дій священиків, нагадавши про спалювання книг нацистами у Німеччині в 1930-і роки.

Нагадаємо, студія Niantic створить гру на основі відомої гри Pokemon Go і світу Гаррі Поттера.

Фото: СМС із небес