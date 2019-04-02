У Польщі священики вийшли на вулиці, щоб спалити “блюзнірські” книги про Гаррі Поттера.
У Польщі католицькі священики публічно спалили книги про Гаррі Поттера та інші “блюзнірські” предмети.
У мережі з’явилися фотографії дивного ритуалу, під час якого священнослужителі кидають книги та інші предмети у багаття на вулиці міста Кошалін.
У Польщі священики публічно спалили книги про Гаррі Поттера / 2 фотографии
– Ми підкоряємося Слову, – написали священики фонду СМС із небес у Facebook, поділившись фотографіями спалення і процитованих уривків про те, що Біблія засуджує чаклунство.
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Деякі коментатори виступили проти таких дій священиків, нагадавши про спалювання книг нацистами у Німеччині в 1930-і роки.
Нагадаємо, студія Niantic створить гру на основі відомої гри Pokemon Go і світу Гаррі Поттера.
Фото: СМС із небес
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