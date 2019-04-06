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Факты / Мир

G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран Большой семерки призвали РФ освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли.

G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Министры иностранных дел стран стран G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Россию освободить захваченных в плен украинских моряков.

– Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала.

Мы призываем к сдержанности, должного уважения международного права и предотвращению дальнейшей эскалации, – отмечается в заявлении.

Мировая дипломатия не исключает введения новых санкций против России и призывает выполнять Минские соглашения для достижения мира на Донбассе.

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– Экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если РФ полностью выполнит договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют, – резюмировали в заявлении.

Нагадаємо, министр иностранных дел Германии Гайко Маас призывает сохранить посредническую роль Германии и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.

Фото: УНИАН

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